Гражданин Украины пытался дать взятку сотруднику Крымской таможни

Гражданин приехал в пункт пропуска «Джанкой» на своем личном автомобиле Фото: Архив "КП"

На границе с Крымом гражданин Украины пытался дать взятку сотруднику таможни, чтобы уйти от административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина хотел провезти на полуостров нелегальные товары.

Гражданин приехал в пункт пропуска «Джанкой» на своем личном автомобиле и решил не декларировать запчасти для транспорта, чтобы не платить таможенные платежи.

- Его противоправные действия были пресечены сотрудником таможни. Во избежание составления протокола об административном правонарушении мужчина предпринял попытку дать взятку должностному лицу таможни, - отмечают в пресс-службе.

Для того, чтобы избежать наказания украинец предложил сотруднику таможни взятку в размере 300 евро. Но таможенник от них отказался. Теперь в отношении нарушителя возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу.

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