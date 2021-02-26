В Симферополе 27 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 февраля в отдельных районах Симферополя пропадет свет. Причина перебоев подачи энергии - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив – садовые товарищества: «Восход», «Здоровье», «Уют-1», «Ударник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Лаванда», «Уют», «Колос», «Швейник», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Сельский строитель», «Связист», «Тепловик», «Геолог», «Надежда», «Радуга», «Урожай-1»

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