В Симферополе 27 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 февраля в отдельных районах Симферополя пропадет свет. Причина перебоев подачи энергии - ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Каменский массив – садовые товарищества: «Восход», «Здоровье», «Уют-1», «Ударник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Лаванда», «Уют», «Колос», «Швейник», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Сельский строитель», «Связист», «Тепловик», «Геолог», «Надежда», «Радуга», «Урожай-1»
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50