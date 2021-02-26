Фото: Архив "КП"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запуске «Крымской платформы». Соответствующее заявление он разместил в своих соцсетях.
По словам президента, сегодня был подписан указ о мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» Крымского полуострова.
Кроме того, в документе сказано о развитии и поддержке крымскотатарского языка и культуры, а также о «защите прав жителей аннексированного Крыма».
Во время видеообращения Зеленский обратился к крымчанам и сказал, что им «пора возвращаться домой». Также глава Украины не упустил возможность обвинить Россию в «нарушении прав жителей полуострова».
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