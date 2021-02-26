Резкое похолодание и мокрый снег: Какая погода ждет крымчан в эти выходные

Температура воздуха в воскресенье днем достигнет отметки 0 Фото: Архив "КП"

На выходных в Крыму потепление сменится резким ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе Крымского гидрометцентра.

27 и 28 февраля на территории полуострова, по прогнозам синоптиков, снова ожидается похолодание.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, который ночью 28 февраля перейдет в мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедицу. А также ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, - рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая

Из-за прохождения фронта в Крыму также объявили штормовое предупреждение. Температура в субботу понизится до нуля градусов ночью и до 9 градусов со знаком плюс – днем. Как сообщают синоптики, температура воздуха в воскресенье днем достигнет отметки 0. Местами возможен мокрый снег и переменная облачность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50