Известный на всю страну сыровар Сирота просит Аксенова спасти крупную ферму в Крыму

Фермер может остаться без всего, если суд изымет у него земельный участок. Фото: Wieger Waardenburg с сайта Pixabay

У фермера, который держит сыроварню в Крыму, пытаются отобрать участок земли, на котором стоит его цех и дом. Главу Крыма Сергея Аксенова просят разобраться в ситуации и помочь бизнесмену сохранить ферму.

- У фермера-сыровара Дениса Ваньжа из Крыма пытаются отобрать дело всей его жизни и кров. Он приехал в Крым в 2016 году, продал все свое имущество в Москве и купил землю на полуострове, что. На полуострове он построил овечью ферму и сыроварню, - написал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота на своей странице в Facebook.

Фото: Олег Сирота /Facebook

Оказалось, что недавно Министерство имущества и земельных отношений Крыма подало иск об отчуждении земли на ряд фермеров, там же оказался и Денис Ваньжа.

- На имущество фермеров просят наложить арест и изъять землю в пользу государства. Выяснилось, что предыдущий владелец брал ее во время Украины в бессрочное пользование. В российское время он снова переоформил участок себе в собственность. Тогда министерство одобрило получение земли, продажу тоже согласовали, - отметил Сирота.

Но в этом году участок признали спорным, а фермера повели в суд. Общественники просят Сергея Аксенова помочь разобраться в ситуации. Фермер готов идти на встречу властям для сбережения своей сыроварни.

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