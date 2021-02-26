33 тысячи в месяц: Рост средней зарплаты в Крыму не превысил двух процентов

Денег у крымчан стало больше, но ненамного. Фото: Никита ПОЛЬКО

В конце 2020 года средняя зарплата в Крыму составляла примерно 33 тысячи 571 рубль. В сравнении с 2019-м годом она выросла на 1,8%, сообщают в Крымстате.

Самые большие зарплаты в Крыму получают работники финансовой и страховой сферы, строители, а также те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Оклады в этих областях экономики показали рост в два раза.

При этом меньше всего зарабатывают крымчане, связанные с производством одежды и риелторы. Уровень зарплат у таких граждан составил только две трети от средней.

Напомним, что в 2019-м году жители Крыма в среднем зарабатывали до 32,8 тысячи рублей.

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