Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ялте не будут отменять график подачи воды, чтобы сэкономить ее для курортного сезона

Специалисты сообщают, что сейчас притоки крайне малы
Светлана Родина
КомментироватьОставить комментарий
Для бесперебойной подачи воды Ялте нужно 18 миллионов кубометров воды. Фото: администрация Ялты

Для бесперебойной подачи воды Ялте нужно 18 миллионов кубометров воды. Фото: администрация Ялты

Ялта пока не может перейти на бесперебойную подачу воды. Накопившейся воды в местных водохранилищах все еще недостаточно, сообщил врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.

Объем Загорского и Счастливенского водохранилищ на данный момент составляет 6 миллионов 300 тысяч метров кубических. Если не соблюдать график, этого запаса хватит всего на 3 месяца.

В сутки ялтинцы потребляют порядка 65 тысяч кубометров воды. Григорьев добавил, что регион переведут на круглосуточную подачу, когда повысится температура и вновь «заработают» альтернативные ресурсы.

- Но мы все равно будем экономить, чтобы успешно провести курортный сезон. На данный момент нам нужен запас в 18-21 миллионов кубометров. Однако притоки сейчас крайне малы - 30-70 тысяч кубометров в сутки. Ранее Ялта могла получать в сутки от таяния снега 6,5 млн кубометров, - объяснил специалист.

Кроме того, наблюдается интенсивное испарение в виде тумана, еще часть воды ушла в сухой грунт.

Напомним, график почасовой подачи воды в Ялте ввели c 14 декабря 2020 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50