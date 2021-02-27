В Ялте не будут отменять график подачи воды, чтобы сэкономить ее для курортного сезона

Для бесперебойной подачи воды Ялте нужно 18 миллионов кубометров воды. Фото: администрация Ялты

Ялта пока не может перейти на бесперебойную подачу воды. Накопившейся воды в местных водохранилищах все еще недостаточно, сообщил врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.

Объем Загорского и Счастливенского водохранилищ на данный момент составляет 6 миллионов 300 тысяч метров кубических. Если не соблюдать график, этого запаса хватит всего на 3 месяца.

В сутки ялтинцы потребляют порядка 65 тысяч кубометров воды. Григорьев добавил, что регион переведут на круглосуточную подачу, когда повысится температура и вновь «заработают» альтернативные ресурсы.

- Но мы все равно будем экономить, чтобы успешно провести курортный сезон. На данный момент нам нужен запас в 18-21 миллионов кубометров. Однако притоки сейчас крайне малы - 30-70 тысяч кубометров в сутки. Ранее Ялта могла получать в сутки от таяния снега 6,5 млн кубометров, - объяснил специалист.

Кроме того, наблюдается интенсивное испарение в виде тумана, еще часть воды ушла в сухой грунт.

Напомним, график почасовой подачи воды в Ялте ввели c 14 декабря 2020 года.

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