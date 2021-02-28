В Симферополе завершается ремонт сквера около ДКП

Объект финансировало правительство Москвы Фото: Анна КИРИЕНКО

Из-за временной неблагоприятной погоды в Симферополе затянулась реконструкция сквера около ДКП. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас все работы завершаются.

- Остался небольшой объем по асфальтированию отдельных участков, установке резинового покрытия на детской площадке, подключению электричества, а также устранить ряд незначительных недоработок, которые комиссия определила при приемке и поставила подрядной организации задачу их исправить. Ожидаем в кратчайшие сроки завершения всех работ по благоустройству, чтобы начать их прием в соответствии с требованиями законодательства,- сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

Сейчас на территории выполняется устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках, подключают фонари и укладывают последний слой асфальта

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