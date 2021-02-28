Света, Вика и Марина: Кого чаще всего берут замуж в Крыму

Среди мужчин чаще всего встречались Дмитрии, Андреи, Русланы, Алексеи, Николаи, Османы и Владимиры Фото: Архив "КП"

Среди желающих создать семьи в Крыму чаще всего были замечены мужчины и женщины от 28 до 35 лет. Согласно статистике ЗАГСа, из них только четверо из пяти соглашаются взять фамилию мужа.

Уже несколько лет подряд на полуострове повторяется одна и та же картина: мужчины гораздо позже соглашаются на брачный союз. В среднем их возраст в ЗАГСе составляет 35-38 лет, а для женщин - 28-34 года. Чаще всего в жены берут Светлан, Викторий и Марин, а главами семьи становятся Сергеи, Олеги и Александры, отметила замминистра юстиции РК Наталия Пельо.

Также за последние несколько лет семьи активно создавали Алины, Татьяны, Анастасии, Елизаветы, Зарины и Лилии. А среди мужчин чаще всего встречались Дмитрии, Андреи, Русланы, Алексеи, Николаи, Османы и Владимиры.

- Сегодняшние новобрачные рождены в 80-90-х годах, когда эти имена были очень популярными для новорожденных, – объяснили встречающуюся тенденцию в ведомстве.

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