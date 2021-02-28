Ночью в Симферополе иномарка врезалась в дерево и загорелась

Фото: Наталья Соколова / ВК

Ночью в Симферополе недалеко от торгового центра «Южная галерея» произошло ДТП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в результате происшествия погиб один человек.

По информации пользователей, авария произошла около двух часов ночи. В это время в сторону заправки на большой скорости вылетел автомобиль BMW. Он врезался в дерево и загорелся. Сообщается, что в результате ДТП погибла девушка, которая сидела спереди на пассажирском сидении, а молодой водитель получил тяжелые травмы.

Вся официальная информация от ГИБДД Крыма сейчас уточняется.

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