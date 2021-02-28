В Крыму для двух заповедников ввели «режим тишины» до 1 апреля

До 1 апреля вход в заповедники будет закрыт Фото: Архив "КП"

До первого апреля в Крыму закрыли для посещения будут закрыты заповедники - Опукский и Казантипский, сообщили в пресс-службе администрации заповедников.

- На заседании научно-технического совета объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым», которое состоялось 26 февраля 2021 года, принято решение о продлении «режима тишины» на территории государственных природных заповедников «Опукский» «Казантипский», - сообщили в дирекции крымских заповедников.

По информации администрации, «режим тишины» позволит заповедникам восстановиться и сохранить покой редких животных.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50