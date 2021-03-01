Пассажирка симферопольпольской маршрутки чуть не лишилась ноги из-за проломившегося пола

Пол маршрутного такси водители чинили самостоятельно. Фото: «Активный Симферополь»/ Facebook

Жительнице Симферополя чудом удалось избежать трагедии, когда она ехала в маршрутном такси №61. Женщина сидела в правом ряду на сиденье под колесом, и вдруг под ее ногами провалился пол. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

Ржавый кусок металла, который проела коррозия, проломился прямо во время движения. В образовавшуюся дырку проскользнула нога пассажирки. От трения об колесо от обуви женщины оторвалась подошва, она еле успела вытащить ногу, прежде чем ее не зажевало.

- Мы ехали на автобусе «Богдан», маршрут № 61. Пол в транспорте проломился и нога пассажирки провалилась на колесо. К счастью, оторвало только подошву. Человек был на грани трагедии, - написала в сообществе «Активный Симферополь» в соцсети Facebook Виктория Ви.

Инцидент случился в маршрутке № 61. Фото: «Активный Симферополь»/ Facebook

По фотографиям, которые опубликовали жители столицы, видно, что пол маршрутного такси чинили неоднократно. На снимках видно, что пластины нержавеющей стали заменяли часть пола и держались на саморезах.

Женщина еле успела убрать ногу из ямы под колесом. Фото: «Активный Симферополь»/ Facebook

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