В сторону Крыма из Украины запустили двадцатиметровый флаг

Фото: "Украинская правда"

Украина запустила флаг с посланием в сторону Крыма. Как пишут украинские СМИ, государственный символ размером двадцать на шесть метров запустили в Херсонской области.

Акцию активисты посвятили «Дню сопротивления российской оккупации полуострова». Отметим, что аналогичные акции проходили в августе и декабре 2020 года. А летом 2019 года на Украине заявляли, что в сторону Крыма запустили некие листовки.

Напомним, что Крым стал частью России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В 2021 году будет отмечаться седьмая годовщина Крымской весны.

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