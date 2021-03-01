Аксенов поручил проводить ремонт на улицах Симферополя в течение десяти дней

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Ремонт дорог на улицах Симферополя не должен занимать больше десяти дней. Такое распоряжение дал глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, больше 60 улиц в Симферополе находятся в капитальном ремонте в этом году.

- У вас, Валентин Валентинович (исполняющий обязанности главы администрации Симферополя - ред.), график должен быть поуличный и согласованный, - заявил Аксенов. - Нужно, чтобы подрядчик заходил на улицы, особенно Толстого, Пролетарскую и Карла Маркса и сделал их в полном объеме за три-четыре дня или неделю. Если где-то надо будет, то десять дней, но не месяцы. Должны быть установлены подневные сроки

Напомним, что накануне администрация крымской столицы опубликовала список улиц, которые будут ремонтировать в этом году. Ремонт будет на центральных дорогах Симферополя, а также на проспекте Победы от Бородинского кольца до въезда в город со стороны «Тавриды».

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