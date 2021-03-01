Власти Крыма объяснили, зачем Украина вновь поднимает вопрос о «крымской платформе»

Украина не перестает тешить себя надеждами о том, чтобы вернуть Крым Фото: Архив "КП"

«Крымская платформа» была придумана для того, чтобы подорвать территориальную целостность России, считает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

По его словам, Киевские власти в первую очередь надеются на поддержку представителей США, Великобритании и Турции для того, чтобы спровоцировать серьезный конфликт между Россией и странами НАТО.

- Именно на эти три страны уповает Украина, втягивает их в активнейшую антироссийскую политику, исходя из того, что притязания на нашу территориальную целостность - это вопрос, критически осложняющий отношения между любыми государствами, - сказал вице-премьер в комментарии Крымскому информационному агентству.

Помимо этого, Украина не перестает тешить себя надеждами о том, чтобы вернуть Крым. Поэтому и пытается при любом удобном случае поднять на поверхность крымскую тему, считает Мурадов.

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