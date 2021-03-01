Дмитрий Песков оценил отказ президента США признавать Крым российским

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым стал частью российской территории в соответствии с нормами международного права. Таким образом он прокомментировал заявление главы США Джо Байдена о том, что в Штатах никогда не признают Крым частью РФ.

- Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать. Никто о ней и не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права. Это было результатом решения законодательного органа Крыма, в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины, - цитируют Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь президента заявил, что в 2014 году был принят безупречный и четкий набор юридических действий, поэтому «факт воссоединения Крыма с Россией надо просто признать».

Ранее крымский политолог Денис Батурин предположил, что целью американцев может быть спровоцировать Кремль на обострение конфликта на Донбассе.

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