В Севастополе мужчина жестоко избил беременную женщину

44-летний мужчина полностью признал себя виновным Фото: Архив "КП"

В конце января в Севастополе произошло жуткое происшествие: во время семейного конфликта мужчина жестоко избил свою беременную девушку.

Как удалось выяснить КП-Крым, после нескольких тяжелых ударов кулаком в живот девушку с угрозой преждевременных родов на 32 неделе доставили в городской роддом №1. Ей поставили диагноз подкапсульной гематомы селезенки и гематомы передней брюшной стенки.

44-летний мужчина полностью признал себя виновным. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

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