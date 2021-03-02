Севастополь и Симферополь попали в топ-10 популярных городов для отдыха туристов-одиночек

Севастополь - отличное место для отпуска.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, что в 2021 году на 46% выросла бронь гостиниц и отелей туристами, путешествующими в одиночку.
Наибольшей популярностью у туристов-одиночек пользуется Севастополь. «Серебро» у Симферополя, Анапе досталась «бронза».
- В одиночку в основном путешествуют женщины - 61%, мужчины - 39%, - отметили аналитики.
Топ-10 популярных городов для отдыха одному в 2021 году (средняя стоимость ночи в отелях, в рублях)
Севастополь, 1678
Симферополь, 1555
Анапа, 1383
Санкт-Петербург, 1525
Подольск, 1500
Казань, 1170
Кисловодск, 1646
Калининград, 1375
Сургут, 2063
Петрозаводск, 1740
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