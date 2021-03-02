«Мой лапочка! Где же ты была сволочь такая!»: В Евпатории шарпея Боню хозяева забрали из приюта

Хозяева нашли своего старенького пса в приюте Евпаторийского фонд помощи животным. Фото: ЕФПЖ "От сердца к сердцу" . Ветеринарная помощь/VK

- Хозяева найдены! - такой оптимистичный пост появился в паблике Евпаторийского фонд помощи животным.

В январе зоозащитники спасли старенького шарпея, примерзшего к земле. Собачий ангел-хранитель привел к бедолаге добрых людей, которые освободили из ледового плена и отвезли в приют. Пса обогрели, накормили и вылечили.

И вот хэппи-энд! Оказалось все это время хозяева искали потеряшку - встреча была фееричной.

- Мой хороший! Мой лапочка! Где же ты была сволочь такая! - не скрывал эмоций счастливый хозяин, пес же в ответ лишь виновато крутил хвостом.

- Боня, которому оказалось целых 17(!) лет рад был встрече и с удовольствием уехал домой! Обещал больше не теряться, - сообщили зоозащитники.

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