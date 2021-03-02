Празднование календарной весны для троих мужчин закончилось дракой

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Симферополе вечер в компании троих мужчин закончился дракой. Без вмешательства полиции разнять дебоширов было невозможно.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, ночью на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что в его доме идет драка. Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире мужчину с многочисленными травмами, вызвали «скорую». Травмы потерпевшего оказались тяжелыми.

Виновник инцидента во всем признался. Со слов 44-летнего мужчины, в ходе совместного употребления спиртного между ним и потерпевшим возник конфликт, который перерос в драку. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Возбуждено уголовное дело. Наказание по статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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