Житель Симферополя проигрывал в автоматы деньги на лечение ребенка

Суд может назначить игроману до 5 лет тюрьмы. Фото: Архив "КП"

В Симферополе игроман выманивал у местных жителей деньги якобы на лечение ребенка. Вот только собранные пожертвования он тратил на азартные игры. В итоге в дело пришлось вмешаться полиции.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, на 31-летнего мужчину было написано больше десяти заявлений от потерпевших. У людей он занимал, выманивал и просил в долг деньги якобы на лечение ребенка.

Как сообщает «Крымское информационное агентство», против азартного игра возбуждено сразу несколько уголовных дел, санкции по которым могут составить до 5 лет лишения свободы. Игра в автоматы оказалась сильнее совести.

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