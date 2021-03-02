Видео ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на дороге Симферополь-Евпатория

Фото: скриншот из видео

Жуткая авария произошла на дороге Симферополь-Евпатория, коло поворота на Химпоселок. Утром 2 марта столкнулись рейсовый автобус «Эталон», «КамАЗ» и Peugeot.

В пресс-службе УГИБДД МВД России по Крыму сообщили, что водитель легкового авто поворачивал налево, а за ним на большой скорости ехал «КамАЗ», водитель которого не справился с управлением. В результате Peugeot вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, который съехал в кювет.

В аварии пострадал пассажир «Эталона», а водитель Peugeot погиб на месте.

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