«У мишки одеяло сползло»: В море у Медведь-горы упало облако

Кадры получились и правда красивыми. Фото: Юрий Русаловский / ВК

Необычное фото Южного берега Крыма не на шутку удивило пользователей соцсетей. В Черное море упало огромное пушистое облако.

Туча ненадолго оказалась около Медведь-горы, отсюда и шутки в комментариях, что у мишки одеяло сползло.

- Пол зимы Медведь-гора укрывалось белым покрывалом, и тут на тебе, - шутит народ.

Кто-то даже отметил, что это инопланетяне пробу воды в Крыму решили взять.

Кадры действительно получились красивыми. А пользователи только и успевали оставлять свои восхищенные комментарии: «Как красиво!!!», «Ляпота-то какая», «Нереально».

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