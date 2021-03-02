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Противогазы и респираторы заменили симферопольцам надоевшие маски

Столичные жители усилили респираторную бдительность
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Симферопольцы соблюдают респираторный этикет

Симферопольцы соблюдают респираторный этикет

Фото: Анна КИРИЕНКО

Жители Симферополя в целях профилактики от коронавируса перешли на противогазы и респираторы. Режим повышенной готовности к ЧС в Крыму остается в силе, несмотря на отмену с 1 марта большинства антиковидных ограничений.

В общественном транспорте риск подхватить инфекцию очень высокий. Фото: vesti-k.ru

В общественном транспорте риск подхватить инфекцию очень высокий. Фото: vesti-k.ru

Так, до особого распоряжения в присутственных местах граждане обязаны находится в средствах индивидуальной защиты. Большинство используют лицевые маски одноразового и многоразового действия. Однако некоторые жители крымской столицы внесли разнообразие в антиковидный гардероб, используя более мощную защиту. Отметим, что ни одной женщины в противогазе не замечено: он портит прическу и макияж.

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Профилактика коронавируса в Крыму