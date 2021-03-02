Кефира убивали на детской площадке: В Симферополе бездомный пес стал жертвой бесчеловечности

Кефира лечат ветеринары Симферополя. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ

В одном из дворов столицы региона произошел вопиющий случай - на детской площадке учинили жесткую расправу над беззащитной собакой.

- Спокойного, совершенно не агрессивного пса знали многие жители района. Кефир абсолютно спокойно реагировал на прохожих и на других собак. Не нападал и не облаивал, - говорится на сайте «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ».

Зоозащитники рассказывают, что утром, 25 февраля, Кефир ел корм, насыпанный добрыми людьми. В это время мужчина, живущий неподалеку, натравил на него своего стаффордширского терьера:

- Стафф вцепился мертвой хваткой в Кефира. А потом хозяин терьера схватил с земли кусок доски и начал бить бездомного пса по голове. Он убивал собаку жестоко и долго! Затем, взяв на поводок стаффа, спокойно ушел.

Бедолаге, который едва подавал признаки жизни, оказали первую помощь.

- Хозяин стаффа вернулся, чтобы уточнить, добил он Кефира или нет. Стоял, улыбался и напоследок сказал, что «все равно уничтожит их всех»! - вспоминают подробности ЧП очевидцы, возмущенно отмечая. - Он убивал собаку на детской площадке. В 11 часов утра!

Добродушный пес стал жертвой бесчеловечности. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ

Кефира отвезли в ветеринарный госпиталь и теперь всем миром собирают деньги на его лечение.

Свидетели преступления написали заявления в правоохранительные органы Симферополя с просьбой провести проверку на предмет нарушения ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и принять меры в соответствии с законом.

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