Власти Симферополя назвали улицы, на которых будут делать ремонт в 2021 году

Обычный ремонт планируют сделать на 50 улицах Симферополя Фото: Архив "КП"

В Симферополе обнародовали список улиц, на который в ближайшее время начнется капитальный ремонт. Список объектов согласовали с Минтрансом республики и выложили на сайт администрации города.

Так, в текущем году планируют отремонтировать следующие улицы:

- Бульвар Ленина (район железнодорожного вокзала),

- Тамбовская, Бархатовый (микрорайон Старый город),

- Амурская (микрорайон Льдозавод),

- Мектеп, Чобан-Тепе, Родниковая,

- Лесная,

- Лазурная,

- Лунная (микрорайон Марьино).

Некоторые объекты планируют закончить уже в следующем году. Например:

- улица Шмидта,

- Пролетарская,

- Кавказская,

- Караимская,

- Калинина,

- Титова,

- Петровская Балка,

- проспект Победы (от Бородинского кольца до трассы «Таврида»),

- Карла Маркса,

- Толстого и Лексина.

Также обычный ремонт планируют сделать на 50 улицах Симферополя. Работы будут проводиться на улице Жуковского, Козлова, проспекте Вернадского, Киевской, Декабристов, Богдана Хмельницкого, Дмитрия Ульянова, Трубаченко и других.

Полный список улиц разместила администрация города у себя на сайте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50