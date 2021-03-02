Власти Симферополя назвали улицы, на которых будут делать ремонт в 2021 году

Обычный ремонт планируют сделать на 50 улицах Симферополя
Фото: Архив "КП"
В Симферополе обнародовали список улиц, на который в ближайшее время начнется капитальный ремонт. Список объектов согласовали с Минтрансом республики и выложили на сайт администрации города.
Так, в текущем году планируют отремонтировать следующие улицы:
- Бульвар Ленина (район железнодорожного вокзала),
- Тамбовская, Бархатовый (микрорайон Старый город),
- Амурская (микрорайон Льдозавод),
- Мектеп, Чобан-Тепе, Родниковая,
- Лесная,
- Лазурная,
- Лунная (микрорайон Марьино).
Некоторые объекты планируют закончить уже в следующем году. Например:
- улица Шмидта,
- Пролетарская,
- Кавказская,
- Караимская,
- Калинина,
- Титова,
- Петровская Балка,
- проспект Победы (от Бородинского кольца до трассы «Таврида»),
- Карла Маркса,
- Толстого и Лексина.
Также обычный ремонт планируют сделать на 50 улицах Симферополя. Работы будут проводиться на улице Жуковского, Козлова, проспекте Вернадского, Киевской, Декабристов, Богдана Хмельницкого, Дмитрия Ульянова, Трубаченко и других.
Полный список улиц разместила администрация города у себя на сайте.
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