В Симферополе готовят проект для строительства новой поликлиники

Поликлинику построят в поселке Гресовский. Фото:Piotr Zakrzewski с сайта Pixabay

В Симферополе готовят проект на строительство новой поликлиники в поселке Гресовский. Разработать проектно-сметную документацию подрядчик планирует до 15 мая 2022 года, на эти цели регион потратит 30 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение издал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликовали на официальном портале правительства.

- Исполнителем госконтракта назначается ООО «ТВСпроект». Эта компания разработает проект строительства поликлиники, которая появится в поселке Гресовский по улице Яблочкова, - говорится в документе.

Также в планах республики отремонтировать уже имеющиеся филиалы поликлиники №5, которые находятся в Комсомольском и Аэрофлотском. Для этого потребуется 8 миллионов 480 тысяч рублей и 51 миллион 600 тысяч рублей.

На восстановление женской консультации на улице Троллейбусной в Симферополе потратят 53 миллиона рублей. Ее отремонтируют в следующем году.

Кроме того, проектно-сметная документация должна быть разработана на реконструкцию Кировской Центральной районной больницы. Подрядная организация должна будет обновить лечебный корпус, наружные инженерные сети и благоустроить территорию. Для этого из бюджета Крыма выделили 4 миллиона 580 тысяч рублей.

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