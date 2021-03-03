Крымский священник-пауэрлифтер установил мировой рекорд по военному жиму лежа

Крымский пауэрлифтер поставил новый мировой рекорд по военному жиму. Фото: из архива Дмитрия Чканы

В Севастополе состоялись соревнования «Открытая тренировка. Кубок Севастополя», где участвовал пауэрлифтер из Евпатории Дмитрий Чкана. Спортсмен побил мировой рекорд в военном жиме лежа. Он выступал в весовой категории до 100 килограммов.

Силач поднял штангу с весом в 175,5 килограмма, тем самым побив предыдущий рекорд 34-летнего пауэрлифтера из Ростова-на-Дону Басыра Агамалиева.

В обычной жизни Дмитрий Чкана клирик Свято-Николаевского собора в Евпатории. Он тренирует своих прихожан и прививает молодежи любовь к активному образу жизни. Священник рассказал, что безумно рад своему достижению, но эти соревнования выдались для него очень нервными.

- Это мой четвертый мировой рекорд. Мне удалось выйти на новый уровень и обойти предыдущий, а это 170 килограммов. Все прошло не так гладко, как мне того хотелось. На разминке мне показалось, что выступление под угрозой. Пожав разминочный вес в 155 килограммов мне показалось, что это очень тяжело, - отметил Чкана.

Однако потом спортсмен пересчитал блины на штанге и понял, что поднял все 185 килограммов.

- Из-за этого я потратил много сил. Но потом собрался, сделал паузу, немного отдохнул и снова выжал, но забыл о команде. Поэтому вес мне засчитали. Пришлось сильно понервничать. Сил почти не было, оставалась одна попытка. Я собрал всю волю в кулак и жму по команде, - поделился пауэрлифтер.

Наконец Чкане защитали мировой рекорд. Он рассказал, что был очень счастлив, тем более, что родные люди пришли его поддержать.

- Дальше прошла проверка экипировки и сдача анализа допинг-офицеру. Все по регламенту, но главное рекорд установлен и опыт получен, - заключил силач.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50