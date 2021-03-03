В Крыму 18-летнего парня задержали за призывы к терроризму в интернете

На крымчанина завели уголовное дело. Фото: Пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю

В УФСБ России по Крыму возбудили уголовное дело в отношении восемнадцатилетнего жителя крымской столицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он придерживался радикальных взглядов, а в интернете публиковал открытые призывы к террору.

По информации пресс-службы, молодой человек регулярно размещал в интернете записи, которые публично оправдывали терроризм для того, чтобы достичь политических целей. В постах он открыто призывал своих подписчиков к массовым беспорядкам.

- УК РФ предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок до семи лет, - отметила официальный представитель УФСБ России по РК и Севастополю Елена Варламова.

На крымчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 205. 2 УК РФ. Подозреваемого задержали, а в квартире провели обыск. Для дальнейшего расследования дела из его дома изъяли ноутбук, телефоны и другие носители информации. В скором времени суд должен избрать меру пресечения для подозреваемого.

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