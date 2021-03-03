На выезде из Симферополя в сторону Николаевки ограничат движение

Проезд по трассе будет ограничен для того, чтобы снять старое покрытие асфальта Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму временно ограничивают пересечение дороги Симферополь – Николаевка и старой объездной для сноса моста, сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымавтодора.

- Его не будут ограничивать раз и навсегда. Это будет только на время проведения работ с 3 марта по 1 апреля для того, чтобы обезопасить дорожное движение на этом участке дороги, - уточнили в пресс-службе.

Проезд по трассе будет ограничен для того, чтобы снять старое покрытие асфальта. На месте уже установили дорожные знаки для того, чтобы водители объезжали участок.

Напомним, в январе построенный в этом месте мост при Украине, решили полностью разобрать. Была проведена экспертиза, которая показала, что объект не соответствует требованиям РФ.

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