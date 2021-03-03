Пассажиропоток через границу Крыма с Украиной пошел в рост

Тест на коронавирус необходимо сделать сразу по приезде. Фото: Погранслужба ФСБ

Пассажиропоток через пункты пропуска на границе с Украиной пошел в рост. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- По пересечению украинской границы мы отмечаем увеличение потока на 15% за последнюю неделю, - отметила она. - На прибывших из Украины составлено 13 протоколов за несвоевременное предоставление результатов тестирования на COVID-19.

В отношении одного нарушителя режима суд вынес решение о наложении штрафа.

Напомним, граждане Украины и крымчане, пребывающие через государтсвенную границу, должны сделать тест на COVID-19 за два дня до поездки, либо в течение трехдней после приезда.

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