Ограничения по коронавирусу для бизнеса в Крыму намерены снять с 1 апреля

Оставшиеся ограничения по коронавирусу в Крыму готовы снять с 1 апреля Фото: Архив "КП"

Ограничения по коронавирусу для отдельных видов бизнеса в Крыму намерены снять с 1 апреля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Если будем действовать в том же направлении, а динамика положительная, к курортному сезону должны подойти в полной боевой готовности, - отметил он. - Поэтому продолжаем соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Практически все направления по бизнесу у нас открыты. Остались пару позиций, и то, до 1 апреля, думаю, мы их уже откроем.

Напомним, с 1 марта сняты запреты на большинство видов деятельности, кроме работы хостелов, детских развлекательных центров и проведение массовых мероприятий. Залы театров и кинотеатров можно заполнять только на 75%, объекты общепита — на 50% от посадочных мест.

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