Ялтинский международный экономический форум пройдет в октябре

В 2020 году форум не состоялся.

В этом году Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) может пройти в октябре. В прошлом году форум не состоялся в связи с пандемией коронавируса.

- Всех приглашаю приехать на ЯМЭФ. Он из-за пандемии перенесен на осень, скорее всего, это будет начало октября, - заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, решение о проведении ЯМЭФ будет окончательно принято в ближайшее время.

Напомним, что форум проходит на территории Крыма с 2015 года в апреле. В июле прошлого года глава республики Сергей Аксенов принял решение перенести ЯМЭФ.

СПРАВКА «КП»:

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере. В 2019-м году в нем приняли участие больше 4,5 тысячи человек. Было подписано 102 соглашения на 215 миллиардов рублей.

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