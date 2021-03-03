Крым собирается торговать с Африкой на взаимовыгодных условиях

Также обсуждаются вопросы поставок продукции из африканских стран в Крым. Фото: Bbenfini с сайта Pixabay

Крым в 2021 году намерен расширить торговые рамки с Африкой. В первую очередь это касается экспорта пшеницы.

Поставки в прошлые годы совершались в Египет, Ливию, Судан и Нигерию, рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, передает ForPost.

- Из Крыма в страны Африки в 2020 году отправилось 78 тонн зерновых культур. В 2019 году эта цифра была намного больше - 279 тонн, - рассказал министр.

Сырье для экспорта в 2020 году уменьшилось на 36% из-за засухи в регионе. В минувшем году крымские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна, регион же за 12 месяцев нуждается в 300 тысячах тонн. Рюмшин рассказал, что в текущем году торговые отношения будут взаимовыгодными. Вопросы поставок в Крым из африканских стран уже находятся на рассмотрении.

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