Снова учения: у берегов Крыма зафиксировали 13 кораблей НАТО

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К юго-западу от крымского побережья зафиксировали тринадцать военных кораблей Североатлантического альянса.

Как сообщает издание Avia.pro, в этом районе проходят масштабные маневры НАТО под названием «Poseidon 21».

В альянсе отмечают, что во время учений будут задействованы мощности военно-политического блока «для укрепления способностей союза с целью быстрого реагирования в условиях продолжающихся изменений в региональной сфере безопасности».

В маневрах НАТО будут участвовать больше 700 военных, 13 боевых кораблей, 8 самолетов, в том числе разведывательные летательные средства. Во время учений также будут боевые стрельбы.

Также сообщается, что Черноморский флот ВМФ России контролирует обстановку у границ Крыма и отслеживает корабли Североатланического альянса, которые вошли в Черное море.

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