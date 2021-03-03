Власти Крыма не будут останавливать стройку в Форосском парке

Сергей Аксенов приехал пообщаться с жителями Фороса после обращения Кремля. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Сегодня, 3 марта, в Форос прибыл глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы ответить местным жителям на вопросы по застройке зеленой зоны и сноса деревьев.

Глава отметил, что строительство детского лагеря останавливать никто не будет, все правоустанавливающие документы на возведение этого объекта у республики имеются.

- Подчеркиваю: никто ограничивать людей в проходе через парк не будет. Что касается детского лагеря - все документы по нему в порядке, никаких нарушений на данный момент не выявлено, - заявил Аксенов.

Он гарантировал общественности, что все будет проходить честно и справедливо.

В свою очередь представитель компании-застройщика рассказал, что ранее снесенные деревья на участке представляли опасность для парка, ведь были поврежденными и больными. Снос насаждений согласован с Минэкологии и природных ресурсов РК.

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