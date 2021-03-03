В Ялте снова вводят графики подачи воды

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Ялту снова перевели на водоснабжение по графику. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Водоканал ЮБК».

- С 3 марта 2021 года водоснабжение муниципального образования городской округ Ялта переводится на гарантированную подачу воды по графику, а именно: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 часов, - говорится в объявлении.

В пресс-службе госпредприятия уточнили, что график снова вводится в городе, так как уменьшился дебит воды местных источников.

Напомним, что 25 февраля ГУП «Водоканал ЮБК» сообщал о введении графика подачи воды в городе, но на следующий день глава предприятия Алексей Григорьев сделал другое заявление. Он сообщил, что водоснабжение будет бесперебойным для тех регионов города, где вода подается без забора из Счастливенского водохранилища. Также Алексей Григорьев заявил, что весь регион переведут на круглосуточное водоснабжение, когда снова будут работать альтернативные ресурсы.

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