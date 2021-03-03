В Симферополе и Севастополе 4 марта частично отключат электричество

Подача электротока прекратится на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 марта в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Марка Донского, 4, 4а;

ул. Иртышская, 2а;

ул. Героев Сталинграда, 1а;

пер. Элеваторный, 10, 10а;

ул. Грибоедова, 66-100(чет), 41-53(нечет);

ул. Партизанская, 2-14(чет), 1а-11(нечет);

ул. Рубцова, 2-16(чет), 1-19(нечет);

ул. Буденного, 2-12(чет), 1-15(нечет);

ул. Левкина, 1-15; просп. Победы, 56, 63-69, 89а, 49-97(нечет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Нерудник», «Пневматика», «Пневматика 2», «Элита», «Электормашевец», «Водник», «Луч», «Салгирка», «Мебельщик»; «Энергетик», «Крымхлеб», «Табачный комбинат»

с 12.00 до 17.00

ул. Березовая;

ул. Янъы Дюнья;

ул. Акъяр (Белое);

ул. Каффаеци;

ул. Спендиарова;

ул. Серебрякова;

ул. Айвазовского;

ул. Суреньянц

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 210-216,226-А

с 9.00 до 15.00

пер. Ясный 2-12,1-7;

ул. Аграрная 2-10,3,21;

ул. Долинная 3,5;

ул. Разъездная 2-16,26,1-5,9-11,15-25,35;

ул. Ясная 2-20,1-29

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева 15-Б,15-В;

ул. Тараса Шевченко 17,39;

ул. Косарева 2;

ул.Маринеско 25

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50