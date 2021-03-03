Как Ялта отпразднует годовщину референдума и «Крымской весны»

16 марта должны пройти торжественные линейки и единые уроки. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ялте планируют отметить седьмую годовщину референдума «Крымской весны», но с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации города Владимир Буряк.

В плане мероприятий на 16 и 18 марта прописаны праздничные театрализованные и концертные программы. В учебных заведениях 16 марта должны пройти торжественные линейки и единые уроки.

Также в эти дни, по информации пресс-службы администрации курортного города, целый месяц будут проходить спортивные соревнования в честь памятной даты, а в школах запланированы викторины, выставки и концерты.

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