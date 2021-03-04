Джо Байден продлил антироссийские санкции из-за Крыма

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В США продлили санкции против России, которые были введены из-за ситуации на Украине и в Крыму. Официальное уведомление об этом размещено в сборнике документов американского правительства.

Ограничительные меры против России были введены еще при администрации Дональда Трампа и при 44-м президенте США Бараке Обаме. Нынешний президент штатов Джо Байден заявил, что все санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».

- Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - отмечается в пояснительной записке президента. - Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного положения, объявленный указом №13 660.

Напомним, что власти США начали вводить санкции против России после 2014 года, когда Крым стал российским регионом после референдума, проведенного 16 марта. Новый статус полуострова и его принадлежность не признала Америка и европейские страны. Ограничения были введены против крупных компаний, предпринимателей, российских банков и лиц высокого ранга в России.

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