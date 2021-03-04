В Крыму появится поликлиника для студентов

В медучреждении смогут проходить практику студенты-медики. Фото: Пресс-служба КФУ

В КФУ появится студенческая поликлиника, в котором обучающиеся вуза смогут получать квалифицированную медицинскую помощь, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Поликлиника заработает уже в мае этого года. В ней будет оказываться медицинская помощь и работа «узких» специалистов. Для студентов будут работать участковый врач-терапевт, невролог, хирург, травматолог, ортопед, эндокринолог и инфекционист.

- Пандемия дала нам понять, что ответственность за наших студентов лежит в первую очередь на нас, и мы не можем в полной мере рассчитывать на систему здравоохранения. Ранее мы создали подразделение, которое занимается мониторингом состояния здоровья студентов, закупили лекарственные средства. Наша задача - забота о студентах, обеспечение безопасных условий проживания и обучения, поэтому мы создаём поликлинику, в которую в случае необходимости обучающиеся могут обратиться за медицинской помощью, - отметил Фалалеев.

Студенты из других крымских городов будут получать медпомощь по месту жительства, но если им понадобиться приехать в Симферополь, то неотложная помощь ему будет обязательно оказана.

Также медучреждение станет хорошей базой для практики студентов-медиков. Здесь же смогут трудоустроиться студенты-медики.

Как уточняют в пресс-службе вуза, поликлиника будет располагаться в Симферополе на улице Речной. Студенты уже сейчас могут написать заявление и заранее прикрепиться к ней.

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