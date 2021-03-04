В Симферополе на площадях высадят весенние цветы

Цветы выращивали в специальных теплицах. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на следующей неделе начнется весенняя высадка цветов. В первую очередь к празднованию Крымской весны в городе подготовят площадь Ленина, сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

- Будем готовить центральную площадь Ленина к 18 марта. Следующим этапом будет подготовка клумб ко Дню освобождения Симферополя и 1 мая, будет проводиться массовая высадка цветов в скверах и на площадях, охватим и знаковые места - военные кладбища, - передает Крымское информационное агентство слова Марии Бараненковой.

По ее словам, цветы были выращены в теплицах МБУ «Зеленхоз». На городских клумбах появятся виола, петуния, сальвия, маргаритка, цинерария и гоцания.

- В этом году у нас появилась циния, посмотрим, как приживется в наших условиях, возможно в будущем заменим ею петунию. Канны уже активно прорастают в горшках. Кроме того, ко всему перечисленному выполним ампельное озеленение по ряду улиц города, - заключила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз».

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