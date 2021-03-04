Третий этап акции «туристический кэшбек» планируют запустить с 15 марта

Третий этап туристического кешбэка стартует 15 марта Фото: Анна КИРИЕНКО

Начало третьего этапа акции по развитию внутреннего туризма запланировано на 15 марта. Об этом на туристической выставке «Крым. Сезон – 2021» сообщила замминистра курортов и туризма Крыма Юлия Мартыненко.

- Третий этап программы туристического кешбэка планируется начать с 15 марта, - отметила она. - Возврат составит 20% от стоимости тура или проживания в отеле участников, но не более 20 тысяч рублей за одну оплату.

Первый этап программы, который проходил в августе 2020 года, привлек 79 отелей Крыма, которые реализовали 1125 путевок. На втором этапе, который проходил осенью с более лояльными условиями, к программе присоединились 9 операторов и 85 объектов размещения. На период до 10 января они продали 9,5 тысяч туров (из них 2 тысячи путевок в санатории). Минимальная поездка по условиям программы должна включать две ночевки. Количество приобретенных туров с расчетом картой «МИР» не ограничено.

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