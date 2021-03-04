Проект реконструкции набережной Коктебеля был утвержден осенью 2019 года Фото: Надежда ДАЦЮК

Реконструкция набережной Коктебеля завершится на полгода позже установленного срока, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, срок реализации объекта был намечен на конец 2022 года, но работы по факту закончатся к середине 2023 года, поскольку подрядчик сорвал срок согласования проектной документации для подачи ее на экспертизу. Такой срок окончания работ возможен, если не возникнет вопросов с изъятием объектов имущества - оспаривание оценок и стоимости.

- Когда в декабре мы увидели, что сорван график захода в экспертизу, мы совместно с Вадимом Волченко приняли решение, что последнего шанса им не даем и начинаем процедуру расторжения. В январе расторгли договор, - заявил Евгений Кабанов.

Глава РК Сергей Аксенов поручил разобраться с имущественными вопросами – выкупить постройки, которые законно находятся на набережной, а с незаконными строениями решить вопросы в судебном порядке, активно привлекая и правоохранительные органы.

По словам главы РК, решение по таким объектам может быть принято «моментально», если они работают с нарушениями.

В свою очередь, вице-премьер правительства отметил, что все права собственности на объекты зарегистрированы еще в украинский период. При этом большая часть построек законно находится на набережной (около 120 объектов).

Напомним, проект реконструкции набережной Коктебеля был утвержден осенью 2019 года. Согласно проекту, пляжную территорию планируется увеличить почти в два раза, чтобы она могла вместить около 5 тысяч человек. Также предполагается выделить большую площадь для озеленения. Общую стоимость работ оценивают в 4 миллиарда рублей.

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