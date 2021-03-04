Бывшему мэру Евпатории увеличили срок лишения свободы до 6,5 лет

Апелляционные жалобы адвокатов Филонова оставили без удовлетворения Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Сегодня, 4 марта, бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову, который сидел в тюрьме уже два года, изменили приговор. Верховный Суд Крыма переквалифицировал уголовное дело на ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Экс-мэру увеличили наказание до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он полтора года не сможет занимать соответствующие должности.

Прокурор доказал коллегии, что судом первой инстанции ранее была избрана неверная квалификация действий бывшего главы евпаторийской администрации.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск, по которому осужденный должен будет заплатить 38 миллионов рублей ущерба.

Адвокаты Филонова пытались подавать апелляционные жалобы для оправдания своего подзащитного, но их оставили без удовлетворения.

Напомним, бывшего мэра Евпатории задержали 3 апреля 2019 года. В его доме и администрации прошли обыски, в ходе которых выяснилась причастность чиновника к махинациям с земельными участками. На него завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий».

Филонова обвинили в изменении вида разрешенного использования 14 гектаров городской земли. Он передал эти участки в аренду бизнесменам по низким ценам. Из-за незаконной сделки бюджет курортного города потерял больше 38 миллионов рублей. Также экс-главу уличили в том, что он бесплатно передал в руки предпринимателей государственное имущество, ущерб составил - 44 миллиона рублей.

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