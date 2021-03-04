Эксперт сравнил курорты Крыма с «Мерседесом» отечественной сборки

Крым привык принимать гостей, и это должно стать ориентиром туротрасли Фото: Архив "КП"

Крым по ценам на отдых можно сравнить с «Мерседесом» отечественной сборки. Такое мнение выразил на туристической выставке «Крым. Сезон - 2021» вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

- Цены мы постараемся удерживать на уровне качества, - заверил он. - Сегодня Крым - это «Мерседес». Он еще не очень хороший, но это только начало, это только старт.

По оценке эксперта, риск оттока туристов на зарубежные курорты не большой, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась.

- Даже если завтра откроются границы, то 30% не поедут, потому что страшно, 30% - потому что дорого, - подчеркнул Волков. - Турция подорожала вдвое, Мальдивы тоже. Египет еще не подтвердил, что там безопасно, но 36-километровый забор там уже построили. Все приедут отдыхать в Крым.

Задача туристического бизнеса - переходить от клиентоориентированности к гостеориентированности. Прислуживать клиентам, как это умеют в других странах, на постсоветском пространстве за четверть века так и не учились, но принимать гостей умеют лучше всех. Поэтому именно гостеприимство нужно вводить как ориентир, как стандарт качества приема и сопровождения туристов.

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