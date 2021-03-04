Жителям Крыма напомнили о важности сохранения первоцветов

Подснежники занесены в Красную книгу. Фото: Наталья Сомова, "Крымская газета".

Вчера весь мир отмечал День дикой природы. Для сохранения природы Крыма в Красную книгу РФ занесены подснежник складчатый, шафран (крокус) прекрасный, крымский, белоцветник летний. И тема бережного отношения к этим растениям особенно актуальна в преддверии 8 Марта.

Защитники природы призывают граждан не покупать подснежники у браконьеров. Виновные в незаконном сборе и продаже растений, занесенных в Красную книгу РФ, несут административную и уголовную ответственность.

Помимо штрафа за нарушение природоохранного законодательства, они обязаны возместить нанесенный природе вред в размере 300 рублей за один экземпляр побега или розетки травянистого растения, независимо от его размера, пишет «Крымская газета».

Первоцветы уникальны в своем роде, срок жизни их клубней составляет всего три-пять лет, если в течение этого времени у растений обрывать цветы, то завязь не образуется. Это ведёт к окончательной гибели растения.

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