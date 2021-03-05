«Птицы ведут перекличку»: Видео лебедей из Феодосии умилило соцсети

Птицы облюбовали побережье Феодосии. Фото: Ольга Руденко/Моя Феодосия/VK
Весенние настроения отчетливо чувствуется в крымских социальных сетях – все чаще стали появляться посты, пронизанные нежностью и любовью.
- Утро... Тихое море... Спокойствие... Птицы ведут перекличку... Смотреть и слушать можно бесконечно..., - так назвала свое видео жительница Феодосии Ольга Руденко.
Короткий ролик восхитил пользователей соцсети.
- Белый лебедь, лебедь чистый,
Сны твои всегда безмолвны,
Безмятежно-серебристый,
Ты скользишь, рождая волны, - появился поэтический комментарий с цитатой из произведения Константина Бальмонта.
Поэтический настрой был тут же подхвачен: «Морская тишь и благодать»; «Лебедь белая плывет и беседушку ведет. С новым днем, с позитивом и добром!»
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50