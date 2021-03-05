«Птицы ведут перекличку»: Видео лебедей из Феодосии умилило соцсети

Птицы облюбовали побережье Феодосии. Фото: Ольга Руденко/Моя Феодосия/VK

Весенние настроения отчетливо чувствуется в крымских социальных сетях – все чаще стали появляться посты, пронизанные нежностью и любовью.

- Утро... Тихое море... Спокойствие... Птицы ведут перекличку... Смотреть и слушать можно бесконечно..., - так назвала свое видео жительница Феодосии Ольга Руденко.

Короткий ролик восхитил пользователей соцсети.

- Белый лебедь, лебедь чистый,

Сны твои всегда безмолвны,

Безмятежно-серебристый,

Ты скользишь, рождая волны, - появился поэтический комментарий с цитатой из произведения Константина Бальмонта.

Поэтический настрой был тут же подхвачен: «Морская тишь и благодать»; «Лебедь белая плывет и беседушку ведет. С новым днем, с позитивом и добром!»

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