Крымчанин снял квартиру в Симферополе и сдал в ломбард бытовую технику

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Керчанин снял жилье в Симферополе и обчистил хозяйку квартиры, сдавая в ломбард ее имущество. Предприимчивого мужчину задержали.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в правоохранительные органы обратилась 34-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала полицейским, что полгода сдавала жилье в аренду жителю Керчи. Однако арендатор спустя некоторое время перестал выходить на связь. Тогжда женщина решила проверить, все ли на месте в ее квартире.

Оказалось, что не было холодильника, стиральной машины, телевизора и кондиционера. Общую сумму ущерба оценили в 128 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчина снял другое жилье в Симферополе. 38-летний керчанин рассказал правоохранителям, что он похищал бытовую технику и сдавал ее в ломбарды города. Деньги он тратил на свои нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

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