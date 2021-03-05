В Севастополе около жилых домов нашли 50-килограмовую авиабомбу

В ближайшие 20 метров на улице находились жилые дома и городские коммуникации. Фото: Пресс-служба МЧС Севастополя

В Севастополе пиротехники смогли обезвредить и ликвидировать авиабомбу со времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

50-килограммовую немецкую бомбу SC-50 нашли во время проведения земляных работ на улице Стахановцев. Так как ее тип и состояние не позволяли перевезти взрыватель, поэтому было решено уничтожить ее на месте с соблюдением всех мер безопасности.

- Территория проведения мероприятий была оцеплена, проход и проезд за установленные границы перекрыт силами полиции. Жильцы домов, находящихся в опасной зоне, были заблаговременно предупреждены и временно покинули жилища. В пункте временного размещения людям были предоставлены необходимые условия, – отметили в пресс-службе ведомства.

Еще одна сложность была в том, что в ближайшие 20 метров на улице находились жилые дома и городские коммуникации. Перед подрывом для бомбы выкопали большую шахту, которую дополнительно засыпали грунтом. После этого взорвали боеприпас. Спасатели направили взрыв в другую сторону от коммуникаций и домов, поэтому никакого вреда объектам нанесено не было.

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